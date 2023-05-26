Около 1,5 тыс. волонтеров уже приступили к подготовке к фестивалю университетского спорта

Соревнования с участием команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдут в Екатеринбурге с 19 по 31 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Организаторы Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе в Екатеринбурге, набрали на обучение уже порядка 1,5 тыс. волонтеров. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Всего в спортивном мероприятии будут задействованы около 3-3,5 тыс. волонтеров.

"Уже идет обучение волонтеров. Если я правильно понимаю, около 1,5 тыс. [добровольцев] мы набрали, с ними идет взаимодействие. Мы разбираемся, кто из них для какого функционала больше подходит", - сказал Чернов.

31 марта в Екатеринбурге открылся волонтерский центр, его специалисты занимаются отбором добровольцев. Оператором волонтерской программы является Уральский федеральный университет.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, в нем примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.