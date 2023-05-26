Затраты на проведение фестиваля университетского спорта составят менее 4 млрд рублей

Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 19 по 31 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Расходы на организацию Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге составят менее 4 млрд рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

"У нас экономия не в стройке, а в количестве объектов - у нас меньше задействовано [объектов], меньше видов спорта, меньше людей мы пригласили работать, - сказал Чернов. - Расходы на Универсиаду могли достигать 13 млрд рублей, а мы потратим меньше 4 млрд рублей".

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа - в даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года.

В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.