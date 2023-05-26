Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии

На организацию турнира также претендовал Казахстан

ТАСС, 26 мая. Германия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года. Выборы состоялись в пятницу на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в финском Тампере.

Конкурентом Германии за право принять мировое первенство был Казахстан. Заявка Германии получила 75% голосов (102 делегата), Казахстана - 25% (34). Для победы необходимо было набрать 50% + 1 голос. Изначально на проведение турнира также претендовала Норвегия, однако в январе страна отозвала заявку.

Турнир пройдет в Мангейме и Дюссельдорфе с 14 по 30 мая 2027 года. В последний раз страна принимала мировое первенство в 2017 году вместе с Францией, тогда матчи турнира проходили в Кельне. Единолично Германия последний раз организовывала чемпионат мира в 2010 году - соревнования прошли в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене. Всего страна в десятый раз примет мировое первенство.

Чемпионат мира 2023 года проходит в Финляндии и Латвии, в 2024-м соревнования состоятся в Чехии, в 2025-м - в Швеции и Дании, в 2026-м - в Швейцарии.