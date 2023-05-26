Вяльбе считает, что на Олимпиаде 2026 года дистанции у лыжников и лыжниц будут разными

Ранее глава Федерации лыжных гонок России сообщила ТАСС, что вопрос о переходе соревнований внутри страны на новый стандарт будет обсуждаться в июне

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийский переход на одинаковые для мужчин и женщин дистанции в лыжных гонках произойдет только к 2030 году. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 мая окончательно уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках, теперь новый формат будет распространяться и на чемпионаты мира.

"FIS уже сообщила о переговорах с Международным олимпийским комитетом. Думаю, что к 2026 году они переделать точно не успеют, а вот в 2030 году, скорее всего, уже будет новый формат", - сказала Вяльбе.

Ранее в пятницу Вяльбе сообщила ТАСС, что вопрос перевода дистанций на внутрироссийских соревнований под новый международный стандарт будет обсуждаться в июне.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии, место проведения Игр-2030 еще не определено. В лыжегоночной программе предыдущих чемпионатов мира у мужчин гонка с раздельным стартом проходила на дистанции 15 км, скиатлон - 30 км, марафон - 50 км. У женщин те же дисциплины проходили на дистанциях 10, 15 и 30 км. В эстафете мужчины бежали 4 этапа по 10 км, женщины - 4 по 5 км.

По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон - 20 км, марафон - 50 км. В эстафете спортсмены пробегут 4 этапа по 7,5 км. В программу чемпионатов мира, как и прежде, будут входить спринт и командный спринт.