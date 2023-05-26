Кириленко рассказал о нехватке международного опыта у баскетболистов сборной России

С весны 2022 года отечественные сборные и клубы отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине

НОРИЛЬСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу испытывает большую нехватку опыта международных соревнований. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Конечно, есть большая нехватка международного опыта, и он должен быть у ребят. Чтобы быть лучшими, надо играть с лучшими, - сказал Кириленко. - С другой стороны, может быть, такая международная изоляция, которая есть сейчас, поможет нашим ребятам лучше раскрыться, почувствовать уверенность. И, когда будет возможность вновь играть на международном уровне, у ребят уже будет уверенность, которая позволит там проявлять себя".

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.