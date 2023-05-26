Женская сборная России одержала вторую победу на турнире УЕФА в Волгограде

Россиянки обыграли команду Белоруссии со счетом 1:0

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Юношеская женская сборная России (игроки до 16 лет) в пятницу победила команду Белоруссии со счетом 1:0 в матче второго тура турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.

Единственный мяч на четвертой минуте встречи забила Кристина Кутафина. Женская сборная России одержала вторую победу на турнире, в первом туре национальная команда обыграла команду Киргизии (16:0). В заключительной встрече соревнований россиянки сыграют против команды Узбекистана 29 мая.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА. Юношеская мужская российская сборная в первом матче на турнире обыграла команду Казахстана (5:0). Вторую игру футболисты проведут в пятницу против сборной Белоруссии.

В марте женская сборная России победила на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) в Дакке среди игроков до 17 лет. В нем также принимали участие команды Бангладеш, Бутана, Непала и Индии. Чемпионат SAFF проводился в рамках программы развития УЕФА, цель которой - поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.