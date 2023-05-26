Вяльбе заявила, что декларации не влияют на ее отношение к нейтральному статусу россиян

В четверг исполком Олимпийского комитета России на заседании пришел к общей позиции - подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам страны, недопустимо

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вопрос о необходимости подписания российскими спортсменами деклараций для допуска к соревнованиям никак не влияет на позицию президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе по ситуации с возможным возвращением отечественных атлетов на международную арену - они должны выступать только с национальными флагом и гимном. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В четверг прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), по его итогам была озвучена общая позиция организации - подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам Российской Федерации, недопустимо. Глава ОКР Станислав Поздняков также отметил, что главная задача организации - возвращение российских атлетов на международную арену с флагом и гимном.

"Я также категорически против того, чтобы выступать в нейтральном статусе. В этой ситуации нужно выступать исключительно с флагом и гимном", - сказала Вяльбе, говоря о заявлении Позднякова.

Ряд международных спортивных федераций поддержали рекомендации Международного олимпийского комитета от 28 марта допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом каждая организация разрабатывает собственные критерии. В частности, Международная федерация тяжелой атлетики обязала россиян подписать декларации, в которых, в частности, спортсмена заставляют воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий. О применении подобной практики сообщалось в теннисе и в шахматах.

В связи с событиями на Украине российские лыжники пропустили минувший международный сезон, вопрос их допуска был отложен до сентября.