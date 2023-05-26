Штаб-квартира Международной федерации плавания переедет в Будапешт

Сейчас офис организации располагается в Лозанне

БУДАПЕШТ, 26 мая. /ТАСС/. Штаб-квартира Международной федерации плавания (World Aquatics) перенесут из Лозанны в Будапешт. Соответствующее соглашение в пятницу подписали президент организации Хусейн Аль-Мусаллам и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает информационное агентство МТИ.

Глава МИД напомнил, что Венгрия была в числе восьми стран, учредивших Международную федерацию плавания в 1908 году. Сийярто отметил, что переезд штаб-квартиры организации в Будапешт поспособствует развитию в Венгрии спортивного туризма и повысит роль страны в мире плавания и водного поло.

Министр уточнил, что решение о переносе штаб-квартиры должен одобрить конгресс World Aquatics.