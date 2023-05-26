Интерактивный плакат фестиваля университетского спорта представили в Екатеринбурге

На плакате изображен олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль университетского спорта представил первый интерактивный плакат с изображением посла мероприятия олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Давида Белявского. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В первой версии [плаката] представлен посол фестиваля олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский, - сообщили в пресс-службе. - В дальнейшем интерактивный плакат будет меняться, поскольку к фестивалю присоединяется все больше и больше людей".

В основе плаката - уральский самоцвет. На гранях самоцвета отражена история фестиваля, архитектура Екатеринбурга, люди, которые связаны с городом и спортом. Зеленый фон плаката олицетворяет природу Урала. Создатель плаката - российский художник-график и дизайнер Игорь Гурович.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.