РФС ежегодно тратит 230 млн рублей на проект "Футбол в школе"

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что проект финансируется за счет программы FIFA Legacy

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ежегодно тратит на финансирование проекта "Футбол в школе" 230 млн рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"РФС в год этот проект стоит 230 млн рублей, - сказал Митрофанов. - Из них примерно 135 млн рублей тратится на футбольный инвентарь. В остальные расходы входят методологическое обеспечение, логистика, оплата услуг и другое".

"Несмотря на двукратное увеличение регионов [участвующих в проекте] с 40 до 80 в следующем году, расходы составят почти столько же. Сейчас этот проект мы финансируем за счет программы FIFA Legacy. В дальнейшем, в том случае, если будет позволять законодательство, мы можем рассмотреть вариант финансирования проекта в том числе за счет средств букмекеров", - добавил Митрофанов.

Руководитель проекта "Футбол в школе" Татьяна Букурова рассказала, почему расходы на футбольный инвентарь вырастут. "Мы запланировали покупку маленьких футбольных ворот, - отметила она. - Понимаем, что их либо нет, либо в малом количестве. Доставим весь инвентарь до сентября этого года".

"Футбол в школе" - проект РФС по привлечению детей и подростков в вид спорта, который дает школьникам возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В этом году в проекте задействовано 2 150 школ из 40 регионов России, к 2030 году количество школьников, участвующих в проекте, превысит 2 млн.