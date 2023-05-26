IIHF получила от МОК за Игры в Пекине на $3 млн меньше, чем за Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет выплатил хоккейной организации $41,1 млн

ТАСС, 26 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) выплатил Международной федерации хоккея (IIHF) за проведение олимпийского турнира 2022 года в Пекине $41,1 млн, что почти на $3 млн меньше, чем за Игры в Пхёнчхане. Об этом говорится в отчете организации, который представлен в пятницу на ежегодном конгрессе в финском Тампере.

За организацию олимпийского турнира в Пекине МОК выплатил международной федерации $41,1 млн, в то время как за Игры в Пхёнчхане было выплачено $44 млн.

Золото олимпийского хоккейного турнира в Пекине завоевала сборная Финляндии, обыгравшая в финале россиян. В 2018 году российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами. Оба турнира проводились без участия игроков Национальной хоккейной лиги.