Как сообщил агент игрока, трансфер может состояться летом

ТАСС, 26 мая. Германский защитник Корай Гюнтер может перейти в "Краснодар" из итальянской "Вероны" в ближайшее межсезонье. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Эрсин Акан.

"Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О "Краснодаре", - сказал Акан.

Гюнтеру 28 лет, в нынешнем сезоне защитник на правах аренды выступает за "Сампдорию". В ее составе он провел 23 матча в различных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Права на игрока принадлежат "Вероне", куда он перешел в 2019 году. Ранее футболист также выступал за германскую "Боруссию" (Дортмунд) и турецкий "Галатасарай".

"Краснодар" по итогам 28 туров занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды 46 очков.