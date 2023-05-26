"Спартак" запросил у РФС полный текст решения по дисквалификации Соболева

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал нападающего на четыре матча за непристойный жест в игре чемпионата России с ЦСКА

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" запросил у контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения по дисквалификации нападающего Александра Соболева. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги против ЦСКА. В тот же день руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб обжалует решение после получения его полного текста.

"Мы получили от "Спартака" запрос на полный текст решения КДК РФС, - сказал Григорьянц. - Теперь мы будем готовить, когда он будет готов, отправим. После заседания я говорил, что "Спартак" может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование. Но "Спартак" запросил полный текст всего решения, то есть по Александру Соболеву, [игрокам ЦСКА] Виллиану Роше и Саше Зделару".

Соболеву 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года. В текущем сезоне РПЛ нападающий провел за красно-белых 26 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 результативных передач.