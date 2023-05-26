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Футбол в России

В "Факеле" рассказали, что вратарь Свинов вернется в "Спартак" по окончании сезона

Голкипер выступает за воронежский клуб на правах аренды

ТАСС, 26 мая. Голкипер Илья Свинов, выступающий на правах аренды за воронежский футбольный клуб "Факел", вернется в московский "Спартак" по окончании сезона. Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу рассказал спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов.

"По окончании сезона Илья вернется в "Спартак". У "Факела" нет права выкупа", - сказал Котов.

Свинову 22 года, в декабре 2021 года он перешел из "Факела" в "Спартак", заключив соглашение до 31 мая 2025 года с опцией продления еще на год по инициативе красно-белых. За красно-белых он не сыграл ни одного матча. В сезоне-2022/23 он сыграл за "Факел" 23 матча в разных турнирах, пропустил 34 гола, 7 встреч он завершил без пропущенных мячей.

После 28 туров "Факел" занимает 13-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), на счету воронежцев 27 очков. Команда на 2 очка отстает от самарских "Крыльев Советов", которые занимают 12-ю строчку, гарантирующую сохранение прописки в РПЛ. Воронежцы уже обезопасили себя от прямого вылета в Мелбет - Первую лигу. 

Теги:
Российский футбол
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