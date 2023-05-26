Баскетболисты ЦСКА провели матч с работниками металлургического завода в Норильске

В матче приняли участие Антон Астапкович, Самсон Руженцев, Филипп Гафуров и Иван Ухов

НОРИЛЬСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА и сборной России посетили Надеждинский металлургический завод в Норильске и провели дружественный поединок с работниками предприятия. Об этом в пятницу сообщает корреспондент ТАСС.

Форварды Антон Астапкович, Самсон Руженцев, Филипп Гафуров и защитник Иван Ухов побывали на участке розлива файнштейна в плавильном цеху. После чего им был показан физкультурно-оздоровительный центр при заводе.

Армейцы и работники предприятия сыграли в баскетбол в формате "3 на 3", победу одержала команда баскетболистов ЦСКА, победный бросок на счету Руженцева.

В поездке в Норильск также должен был принять участие Алексей Швед, но защитник, который был избит у ресторана в Москве в начале мая, перелет не рекомендовали врачи. Как стало известно ТАСС, баскетболист ЦСКА вернется к тренировкам приблизительно через месяц.