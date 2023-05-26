Российские спортсмены выиграли медальный зачет Российско-китайских молодежных игр

В общей сложности россияне завоевали 92 медали

ТАСС, 26 мая. Команда России стала победителем медального зачета летних Российско-китайских молодежных игр. Соревнования проходили в Чунцине и завершились в пятницу.

В заключительный день соревнований россияне выиграли две золотые медали: победу одержала сборная России по гандболу, а Ярослав Соколовский стал победителем в комплексном заплыве на 400 м. Серебряные медали завоевали пловцы Андрей Филипец (1 500 м вольным стилем), Софья Дьякова (800 м вольным стилем), Виктория Блинова (400 м комплекс), а также мужская и женская команды в эстафете 4x200 м вольным стилем. Бронзу российской команде принесла Анастасия Кувычко (800 м вольным стилем).

Всего российские спортсмены завоевали 92 медали - 37 золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых. Команда Китая завоевала 73 награды - 25 золотых, 35 серебряных и 13 бронзовых.

В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. Российская делегация была представлена 158 спортсменами, 50 тренерами и специалистами.