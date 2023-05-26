Матыцин: россияне показали отличный результат на Российско-китайских молодежных играх

Министр спорта отметил высокую организацию соревнований, которые проходили в Чунцине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены показали отличный результат на летних Российско-китайских молодежных играх, эти успехи должны стать импульсом для достижения новых высот. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в пятницу приводит пресс-служба министерства.

Соревнования проходили в Чунцине и завершились 26 мая. Россияне выиграли медальный зачет, завоевав 92 награды (37 золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых). Китайские спортсмены выиграли 73 медали (25-35-13).

"От всей души поздравляю участников IX Российско-китайских молодежных летних игр с их завершением. Уверен, что для спортсменов это были незабываемые соревнования, ведь они приобрели не только соревновательный опыт, но и новых друзей. Российские спортсмены показали отличный результат, завоевав 92 медали, 37 из которых - золотые, пусть медали этих игр станут импульсом для достижения новых высот. Поздравляю всех победителей и призеров IX Российско-китайских молодежных летних игр с успешным выступлением", - сказал Матыцин.

"Культурный обмен среди молодежи - значимая составляющая для развития отношений между нашими странами, важно сохранять и расширять наше взаимодействие. Российско-китайские игры дают возможность спортивному резерву наших сборных опробовать свои силы и усовершенствовать навыки", - добавил министр.

Матыцин отметил высокий уровень организации соревнований и выразил уверенность в том, что следующие Российско-китайские игры, которые пройдут в Южно-Сахалинске, запомнятся дружеской атмосферой. "Во время соревнований в Чунцине российскую сборную тепло приняли китайские коллеги, организаторы оказывали всестороннюю поддержку юным спортсменам и познакомили с уникальной и старейшей китайской культурой, обеспечили высокий организационный уровень по всем направлениям. В следующем году Российско-китайские молодежные зимние игры пройдут в Южно-Сахалинске, который со всем радушием готов принять сборную Китая. Убежден, что предстоящие соревнования запомнятся дружеской атмосферой для обеих сборных", - заявил Матыцин.

В программу соревнований в Чунцине вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. Российская делегация была представлена 158 спортсменами, 50 тренерами и специалистами.