В Казахстанской федерации хоккея оценили результат выборов места проведения ЧМ-2027

По итогам выборов Казахстан получил 25% голосов, заявка Германии - 75%

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты выборов места проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года для Казахстана можно считать достойными. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

По итогам выборов на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в финском Тампере Казахстан получил 25% голосов. Победу одержала заявка Германии (75%).

"Мы провели хорошую заявочную кампанию. Команда, которую мы привлекли к подготовке заявочной кампании, отработала очень достойно. Были подготовлены презентационные материалы о культуре, природе, гостеприимстве и развитии инфраструктуры Казахстана, которые были представлены всем странам - участникам конгресса, - сказал Каратаев. - В рамках заявочной кампании нашу страну посетили две технические инспекции IIHF, которые позитивно оценили готовность Казахстана к организации и проведению соревнований подобного уровня".

"В то же время необходимо отметить, что географическое положение Казахстана не позволяет оперативно добраться командам-участницам и болельщикам из Европы и других стран дальнего зарубежья, которые составляют основу состава высшего дивизиона, до места проведения соревнований, по сравнению, например, с Германией. В то же время своей заявкой мы показали потенциал и дали серьезный импульс развитию и популяризации хоккея с шайбой в Азии", - добавил Каратаев.

Турнир пройдет в Мангейме и Дюссельдорфе с 14 по 30 мая 2027 года.