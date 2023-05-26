Данни уверен в чемпионстве "Зенита" в следующем сезоне РПЛ

По мнению бывшего игрока петербургского клуба, летние трансферы не повлияют на шансы команды на победу

ТАС, 26 мая. Петербургский футбольный клуб "Зенит" станет чемпионом Мир - Российской премьер лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24 вне зависимости от трансферов, которые клуб проведет в летнее межсезонье. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал бывший игрок "Зенита" Мигель Данни.

"Посмотрим, что будет этим летом с трансферами на выход и вход. Но лично я верю, что вне зависимости от этого мы снова будем чемпионами в следующем сезоне. Конечно, "Спартак" всегда будет сильным соперником и командой, но никого более сильного, чем "Зенит", нет. Но посмотрим, что еще будет, кроме подписания новых игроков", - сказал Данни.

"Зенит" набрал 66 очков и досрочно стал победителем РПЛ. Петербургский клуб выиграл национальное первенство пятый раз подряд.