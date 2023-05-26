Все партии 10-го тура этапа Гран-при FIDE в Никосии завершились вничью

В лидерах идут Тань Чжунъи, Динара Вагнер и Харика Дронавалли

ТАСС, 26 мая. Российская шахматистка Екатерина Лагно в пятницу черными фигурами сыграла вничью с полькой Оливией Киолбасой в партии 10-го тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

Также вничью завершились партии Полины Шуваловой и представляющей Швейцарию Александры Костенюк, Александры Горячкиной и представительницы Казахстана Бибисары Асаубаевой, Динары Вагнер из Германии и китаянки Тань Чжунъи, грузинки Наны Дзагнидзе и азербайджанки Гюнай Мамедзаде, представительницы Индии Харики Дронавалли и грузинки Беллы Хотенашвили.

После 10 туров в лидерах идут Тань Чжунъи, Вагнер и Дронавалли, набравшие по 6 очков. Далее в турнирной таблице расположились Шувалова, Лагно (по 5,5 очка), Мамедзаде, Горячкина, Асаубаева, Дзагнидзе (по 5 очков), Хотенашвили, Костенюк (по 4,5 очка) и Киолбаса (2 очка).

Четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.