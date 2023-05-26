Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая победила на турнире "Московская сабля"

В финале она одолела Яну Егорян со счетом 15:13

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр саблистка Софья Великая в пятницу победила Яну Егорян в финале международных соревнований "Московская сабля".

Встреча завершилась со счетом 15:13 в пользу Великой. Саблистки встречались в финале на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, победу одержала Егорян.

27 мая "Московская сабля" продолжится индивидуальными соревнованиями мужчин. Турнир завершится в воскресенье командными соревнованиями.

Великой 37 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и трехкратным серебряным призером в личном турнире саблисток. Также она завоевала восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей чемпионатов Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Егорян 29 лет, она победила на Олимпиаде 2016 года в личном и командном турнирах, саблистка является двукратной чемпионкой мира, по два раза выигрывала серебряные и бронзовые медали мировых первенств.