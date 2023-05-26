Россияне уступили команде Белоруссии во втором матче турнира развития УЕФА в Волгограде

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу белорусских футболистов

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Юношеская сборная России (игроки не старше 16 лет) в среду со счетом 1:3 проиграла команде Белоруссии во втором туре турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.

Забитым мячом в составе российской команды отметился Матвей Иванов (77-я минута). У сборной Белоруссии отличились Денис Овсянников (30), Прохор Струк (64) и Илья Губаревич (90+3).

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные. Соревнования частично профинансированы УЕФА. В следующем матче сборная России 29 мая сыграет против команды Киргизии.

Ранее в пятницу юношеская женская сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 1:0. В следующем туре российские девушки встретятся с командой Узбекистана 29 мая.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.