РФС планирует использовать систему видеоассистента рефери в стыковых матчах за выход в РПЛ

Как рассказал ТАСС глава судейского комитета РФС Павел Каманцев, началась подготовка стадионов команд Первой лиги к работе VAR

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) начал подготовку стадионов клубов Мелбет - Первой лиги к использованию системы видеоассистента рефери (VAR) на стыковых матчах за выход в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

"Мы делаем все, чтобы система VAR была доступна в любой точке нашей страны и данная система использовалась на стыковых матчах. Еще до окончания чемпионата и определения пар стыковых матчей мы начали подготовку стадионов Первой лиги, где могут пройти стыковые игры, к работе системы VAR", - сказал Каманцев.

Клубы, которые займут 3-е и 4-е места в Первой лиге, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно. После 28 туров РПЛ на 13-м месте идет воронежский "Факел" с 27 очками, на 14-м месте - "Пари Нижний Новгород" (26 очков). Третье место в Первой лиге занимает владикавказская "Алания" (59), четвертое - красноярский "Енисей" (50).

23 мая пресс-служба РФС сообщила, что "Алания" не получила лицензию РФС-1. 29 мая пройдет заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования клубов, на котором будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы. Согласно регламенту Первой лиги, если "Алания" не получит лицензию РФС-1, то в стыковых матчах сыграет команда, занявшая пятое место.