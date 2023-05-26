Саблистка Великая заявила, что не планирует завершать карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что она дает заряд энергии болельщикам, и это мотивирует ее продолжать заниматься фехтованием

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая не планирует завершать карьеру, несмотря на происходящее в спорте. Об этом Великая заявила журналистам после победы на международном турнире "Московская сабля" в Москве.

В финале соревнований Великая одержала победу над двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян.

"Конечно, наверное, мне бы было приятно объявить сегодня о завершении карьеры, но нет. Я поняла, что это праздник спорта, что я дарю заряд энергии детям, болельщикам, всем вокруг, несмотря на то, что происходит вокруг. Это мотивирует меня и дальше заниматься моим любимым делом", - сказала Великая.

"Я занимаюсь фехтованием 25 лет, на этом турнире я не хотела выступать, потому что не была готова, болела, дети, что-то другое, но меня вдохновляло то, что нужно выступать, это нужно людям, всем, кто любит фехтование, - подчеркнула саблистка. - Конечно, я совершенно не была уверена в том, что одержу сегодня победу. Я поставила рекорд по минимальной подготовке к турниру, но было хорошее, достойное фехтование и высокий результат. Надо верить в себя и получать кайф, это спорт, поэтому должен быть драйв, нужно получать удовольствие в моменте".