Великая считает, что страх проиграть не дает допустить россиян на международные старты

По мнению саблистки, в России высокий уровень фехтования

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Страх проиграть влияет на ситуацию с допуском российских фехтовальщиков к международным стартам. Такое мнение журналистам в пятницу высказала двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая после победы в финале турнира "Московская сабля".

Великая в финале одержала победу над двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян.

"Собираюсь ли я в Милан [на чемпионат мира]? На неделю моды? Время покажет, - сказала Великая. - Пока нас не пускают. Что касается Олимпиады-2024, то каждый день появляется новая информация, меняются факты, и мы не знаем, что будет завтра. Возможно, что что-то разрешится. На данный момент мы фехтуем дома, у нас международный турнир, к нам приехали наши друзья, у нас высокий уровень фехтования, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда. Но если это изменится, мы всегда будем готовы выступать только на самом высоком уровне".

10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

22 мая стало известно, что FIE предоставила нейтральный статус 17 российским спортсменам и 12 специалистам. В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.