Егорян считает Великую крутой и рада быть обладателем серебряной медали "Московской сабли"

В финале турнира, стартовавшего в пятницу в Москве, Великая одержала победу над Егорян

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян рада завоевать серебряную медаль международного турнира "Московская сабля" в финальном поединке с двукратной победительницей Игр Софьей Великой, поскольку считает ее крутой и лучшей для себя конкуренткой. Об этом Егорян рассказала журналистам после финала турнира, стартовавшего в пятницу во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой.

"Мы так привыкли с Соней фехтовать. Сегодня была идеальная концовка соревнования - я и Великая. Для меня она хорошая конкурентка вне зависимости от времени, от наших декретов. Я люблю с ней фехтовать. Сегодня она крутая, перехитрила, ну что поделать. Я рада - у меня серебро", - сказала Егорян.

Турнир "Московская сабля" завершится 28 мая.