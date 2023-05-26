Саблистка Егорян считает, что иностранцы должны мечтать фехтовать с соперниками из России

По словам спортсменки, на данном этапе карьеры ей без разницы, где выступать

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены являются лидерами в фехтовании, поэтому зарубежные соперники должны мечтать выступать против них. Об этом журналистам в пятницу заявила двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Яна Егорян.

В пятницу Егорян стала обладательницей серебряной медали международного турнира "Московская сабля", проходящего в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В финале турнира Егорян уступила двукратной олимпийской чемпионке Софье Великой.

"Допустят [к стартам] - хорошо, нет - значит, надо что-то другое делать. У нас немало соревнований. Все олимпийские чемпионки в нашей стране, здесь. Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали", - уверена Егорян.

"Я занимаюсь своим любимым делом. А где выступать - мне без разницы. Я уже двукратная олимпийская чемпионка. У меня приоритеты - семья, ребенок, муж. А фехтование - получается, фехтую, не будет получаться, уйду", - сказала Егорян.

Ранее Федерация фехтования России получила от Международной федерации фехтования второй список спортсменов и специалистов, которым был одобрен нейтральный статус, в него вошли 17 спортсменов и 12 специалистов. В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.