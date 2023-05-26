Соревнования по триатлону Ironstar в Геленджике собрали на старте почти 600 спортсменов

Состоялись состязания по плаванию среди мужчин и женский забег

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Участие в соревнованиях по плаванию среди мужчин и женском забеге на фестивале спорта Ironstar Gelendzhik приняло в общей сложности 570 атлетов, итоги первого дня состязаний опубликованы на сайте администрации Геленджика в пятницу.

"Начало "железным" состязаниям дал старт пловцов. Они преодолели милю и двойную милю. В состязаниях по плаванию приняли участие около 300 человек. Женский забег на 5 километров собрал 270 леди", - сообщила пресс-служба администрации Геленджика.

Сообщается, что победителем женского забега стала Алина Песчанская из Краснодара.

В первый день соревнований также проходил детский забег для самых маленьких спортсменов, разминку с которыми проводили аниматоры, уточнили в пресс-службе.

Второй день соревнований стартует заплывом в 6:00. После этого триатлеты проедут на велосипеде 90 км и пробегут 20 км.

Фестиваль Ironstar проводится в России с 2014 года. Он создан для продвижения активного и здорового образа жизни. В этом году соревнования состоялись в Анапе, до 8 октября фестивали пройдут в Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах. ТАСС - информационный партнер фестиваля.