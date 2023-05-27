Матчем "Краснодар" - ЦСКА и еще тремя играми в субботу стартует 29-й тур РПЛ

Также в субботу состоятся матчи "Химки" - "Урал", "Торпедо" - "Оренбург" и "Сочи" - "Зенит"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Программа 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Химки" - "Урал", "Торпедо" - "Оренбург", "Краснодар" - ЦСКА и "Сочи" - "Зенит".

Среди субботних игр больше всего внимания привлекает встреча между "Краснодаром" и ЦСКА, матч начнется в 19:00 мск. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка, краснодарцы с 46 очками располагаются на шестой позиции. Эта игра между командами станет четвертой в сезоне: в первой части РПЛ выиграл ЦСКА (4:1), также команды обменялись домашними победами во встречах 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (армейцы одержали победу со счетом 3:0, краснодарцы - 1:0).

11 июня ЦСКА и "Краснодар" встретятся в финале Кубка России, встреча пройдет на московском стадионе "Лужники". "Я не понимаю, почему это репетиция финала Кубка России, второе место в чемпионате разве не важно? То есть никакой репетиции нет, у каждой команды своя история, - поделился с ТАСС мнением о предстоящей игре чемпионата обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин. - Здесь борьба за вторую строчку, три команды претендуют на нее, поэтому это тоже достаточно престижно, несмотря на отсутствие еврокубков, так как серебряная медаль отличается от бронзовой. Я так понимаю, что несколько ведущих футболистов "Краснодара" пропустят игру, сложно сказать по их составу, смогут ли выставить сильнейший состав, но они в очень неплохой форме, в последнем матче с "Ростовом" ("Краснодар" выиграл со счетом 3:0 - прим. ТАСС) это было видно".

Игру с "Краснодаром" мог пропустить защитник ЦСКА Виллиан Роша, который был удален в матче 28-го тура РПЛ против московского "Спартака" (1:2) за непристойный жест. ЦСКА обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку, после чего заявление было направлено в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза, которая признала удаление ошибочным. В итоге красная карточка была отменена, бразильский футболист не будет дисквалифицирован. "Краснодару" не сможет помочь бразильский нападающий Кади Боржес, который по итогам игры 24-го тура РПЛ против "Спартака" (3:4), которая состоялась в конце апреля, был госпитализирован с переломом.

Алдонин считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место по итогам сезона РПЛ. На вторую строчку за два тура до окончания чемпионата также претендуют "Спартак" (53 очка) и "Ростов" (50). "Понятно, что непростой выезд в Краснодар, учитывая, что авиасообщения нет, придется ехать на поезде, тоже накладывает определенные сложности. Но в целом у ЦСКА есть все шансы для того, чтобы в борьбе, но завоевать второе место. У "Спартака" полегче календарь? "Спартак" много потерял очков, когда они должны были забирать. Легче или нет - сложности могут возникнуть у каждой команды", - сказал Алдонин.

В последний раз ЦСКА побеждал "Краснодар" на выезде 14 октября 2017 года. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Матчи вылетевших "Химок" и "Торпедо"

В первом матче дня подмосковные "Химки" на своем поле сыграют с екатеринбургским "Уралом", встреча начнется в 14:00 мск. По итогам прошлого тура стало понятно, что "Химки" покинут состав участников высшего дивизиона чемпионата России. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Урал" с 30 очками идет 11-м. Екатеринбургская команда пока не обезопасила себя от участия в переходных матчах за право в следующем сезоне сыграть в высшем дивизионе чемпионата России, в этих играх 13-я и 14-я команды РПЛ встретятся соответственно с 4-м и 3-м клубами Мелбет - Первой лиги. Следом за "Уралом" идут самарские "Крылья Советов" (29 очков), воронежский "Факел" (27) и "Пари Нижний Новгород" (26).

Также в субботу московское "Торпедо" дома сыграет с "Оренбургом", встреча начнется в 16:30 мск. Ранее "Торпедо" также лишилось шансов на сохранение места в РПЛ, команда с 13 очками располагается на последней, 16-й позиции. "Оренбург" с 40 очками занимает восьмое место.

В другом матче досрочно ставший чемпионом России петербургский "Зенит" на выезде сыграет с "Сочи". Встреча начнется в 19:00 мск. "Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 66 очками, "Сочи" с 37 очками располагается на 10-й позиции. Матч первой части сезона завершился крупной победой "Зенита" со счетом 7:0.

Программа 29-го тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Спартак" - "Пари Нижний Новгород", "Динамо" - "Локомотив", "Факел" - "Крылья Советов" и "Ростов" - "Ахмат".

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.