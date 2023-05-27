Шестые фиджитал-игры стартуют 27 мая в Казани

Соревнования пройдут в Казани, команды поборются за победу в дисциплинах Standoff 2, Counter Strike: Global Offensive и Warface

ТАСС, 27 мая. Шестые фиджитал-игры, которые проводятся в преддверии "Игр будущего", стартуют в субботу в Казани соревнованиями по мобильной игре Standoff 2. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по компьютерным играм Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) и Warface.

Во всех трех дисциплинах на групповой стадии участники сразятся только в цифровом этапе, со стадии плей-офф к диджитал-формату добавится физическая часть в виде лазертага, победитель определится по сумме набранных очков на двух этапах. Соревнования по Standoff 2 пройдут с 27 по 31 мая в IT-парке и Академии тенниса, в них примут участие российские команды Bullet Force, Death or Glory, Streeteight, Winstrike Team, Revial Gaming, Saints и Team Coyotes, а также Inco Gaming из Бразилии.

С 31 мая по 4 июня в тех же локациях пройдут соревнования по Warface, в которых будут участвовать восемь российских команд: "Козырные тузы", Young, Awinaw, Boomerangs, Winstrike, Airbit, Repulse и Mementomori.

3-7 июня состоятся соревнования по CS:GO, в которых за победу поборются команды Cosmo (Россия), Inations (Сербия), Flamengo Esports, Team Solid (обе - Бразилия), Lord Rabbit (Китай), Avangar, K23 (обе - Казахстан) и Sangal (Германия).

Фиджитал-игры пройдут в шестой раз. Первый турнир прошел с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Об "Играх будущего"

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.