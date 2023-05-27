На этапе Гран-при в Таджикистане могут выступить до 28 российских дзюдоистов

Сейчас спортсмены проходят проверку биографических данных, точное число участников станет известно на следующей неделе

КЕМЕРОВО, 27 мая. /ТАСС/. Сборную России по дзюдо на этапе Гран-при в Таджикистане могут представить 28 человек, сейчас спортсмены проходят проверку биографических данных. Об этом ТАСС в субботу сообщил исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

Этап Гран-при пройдет в Душанбе с 2 по 4 июня. В Астане (с 16 по 18 июня) и в Улан-Баторе (с 23 по 25 июня) состоятся турниры серии Большого шлема.

"Максимальное количество участников - 28 спортсменов, 14 женщин и 14 мужчин. Но сейчас по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) спортсмены проходят проверку [биографических данных], поэтому пока не можем сказать точно, кто будет допущен. Это будет известно на следующей неделе", - сказал Хабиров.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, они смогли принять участие в чемпионате мира, который прошел в Катаре с 7 по 14 мая, при этом после проверки восьми российским спортсменам и делегатам было отказано в допуске к первенству.