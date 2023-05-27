27 мая, 08:29
Сборные по хоккею

Хоккеист Хуснутдинов сообщил, что восстановится после операции к первому сбору СКА

Хуснутдинов провел три матча за команду "Россия 25"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба СКА Марат Хуснутдинов восстановится после операции к первому сбору команды перед новым сезоном. Об этом он в субботу сообщил журналистам.

Хуснутдинов провел три матча за команду "Россия 25" - против белорусов в Челябинске (4:0, 6:2), а также против сборной Казахстана в Астане (3:0). В этих матчах форвард был капитаном команды. Игрок получил перелом, из-за чего был прооперирован.

"Причина нанесения травмы - грубая игра? Нет, все туда приехали побеждать. Это хоккей, любой может получить травму, - сказал Хуснутдинов. - Когда ты играешь за сборную, не можешь жалеть себя, выкладываешься на 100%. Такое случается, что получаешь травму. Слава богу, к сбору команды буду готов".

СКА начнет подготовку к новому сезону в середине июля. 

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