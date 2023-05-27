Тарпищев: Рублева нельзя причислить к фаворитам Roland Garros

Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата Франции встретится с сербом Ласло Дьере

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев не входит в число фаворитов Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), выход в четвертьфинал уже будет для него хорошим результатом. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Первым соперником Рублева на Roland Garros станет серб Ласло Дьере. Лучший результат россиянина на турнирах Большого шлема - выход в четвертьфинал, он семь раз добирался до этой стадии соревнований, в том числе на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

"Рублева к фаворитам причислить нельзя. Если в четвертьфинал выйдет, то будет уже хорошо", - сказал Тарпищев.

21 мая первая ракетка России Даниил Медведев выиграл первый в карьере титул на грунтовом покрытии, победив на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс" в Риме. На Roland Garros он в первом круге сыграет с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом, попавшим в основную сетку соревнований через квалификацию.

"В Париже жесткие, достаточно быстрые корты, поэтому не будет подавляющего преимущества у грунтовых игроков. Ясно, что фавориты - Новак Джокович, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Каспер Рууд. И Даня явно лучше стал играть на земле", - отметил собеседник агентства.

Соревнований основной сетки Roland Garros пройдут с 28 мая по 22 июня. Действующий победитель испанец Рафаэль Надаль из-за травмы не выступит на турнире.