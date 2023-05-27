27 мая, 10:22
Сборные по хоккею

Российские хоккеисты обыграли белорусов в матче "Кубка Будущего"

Россияне выиграли со счетом 5:1

ТАСС, 27 мая. Молодежная сборная России по хоккею (команда "красные", игроки до 20 лет) со счетом 5:1 обыграла команду Белоруссии. Встреча прошла в субботу в Минске.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Иван Янченко (5-я минута), Кирилл Долженков (11, 27), Роман Канцеров (13), Дмитрий Симашев (23). У белорусов отличился Артем Никитич (24).

Позднее в субботу молодежная сборная России (команда "белые") сыграет с командой "Белоруссия 21". Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Соревнования завершатся 30 мая. В рамках соревнований также пройдет турнир по хоккею 3x3, он запланирован на 28 мая. 

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