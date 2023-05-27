Матч, посвященный 100-летию баскетбольного клуба ЦСКА, прошел в Норильске

Во встрече приняли участие баскетболисты армейцев и представители руководства "Норильского никеля"

НОРИЛЬСК, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игроки ЦСКА и представители руководства "Норильского никеля" приняли участие в матче в Норильске, посвященном 100-летию московского баскетбольного клуба. Об этом в субботу сообщает корр. ТАСС с места событий.

Владельцем ЦСКА является "Норильский никель". В выставочном матче приняли участие форварды армейцев Антон Астапкович, Самсон Руженцев, Филипп Гафуров и защитник Иван Ухов. Также на паркет вышли старшие вице-президенты компании Николай Уткин и Сергей Степанов.

Игра прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе "Айка" в присутствии 1 200 зрителей. Составы были определены жеребьевкой, в каждой из команд играло по два профессионала из ЦСКА. Астапкович и Руженцев представляли команду "Никель", а Ухов и Гафуров - "Палладий". Встреча завершилась вничью со счетом 109:109.

"Очень важно для Норильска, чтобы такие команды, как ЦСКА, приезжали в гости. Это важно прежде всего для детей, для подрастающего поколения, - рассказал после игры Уткин. - Конечно, мы бы хотели видеть всю команду в игре, но основные игроки приехали, это круто".