Чесноков: участие в квалификации не помешает Карацеву хорошо выступить на Roland Garros

Первым соперником российского теннисиста в основной сетке соревнований станет австралиец Алексей Попырин

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев выглядит увереннее после большого количества матчей, поэтому участие в квалификации к Roland Garros пойдет ему на пользу. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В первом круге Карацев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Рейтинг россиянина на момент составления заявочных списков к Roland Garros не позволил ему попасть в основную сетку напрямую, Карацев попал в нее через квалификацию.

"Конечно, Карацеву участие в квалификации не помешает хорошо выступить в основной части турнира, а только пойдет на пользу. Карацев чем больше матчей играет, тем увереннее выглядит потом. Вспомните, как он играл в Австралии в 2021 году, он там из квалификации до полуфинала прошел. В Мадриде он показал хорошее выступление. Думаю, что здесь он тоже может неплохо сыграть", - сказал Чесноков.

Roland Garros пройдет с 28 мая по 10 июня. Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль, пропускающий турнир из-за травмы.