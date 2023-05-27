Тарпищев назвал 16-летнюю Андрееву опасной соперницей на Roland Garros

Мирра Андреева попала в основную сетку Roland Garros через квалификацию

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева представляет опасность для соперниц по Открытому чемпионату Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева попала в основную сетку Roland Garros через квалификацию. Россиянка впервые примет участие в турнире Большого шлема во взрослом разряде.

"Мирра Андреева может выстрелить, у молодых есть шанс выиграть в любом круге. Молодых, которые показывают результат, боятся. Андреева опасна для всех, - сказал Тарпищев. - Ведь в женском теннисе психология - это главное. Молодежь может играть расслаблено, а над опытными довлеет результат".

"У девчонок наши пока не фавориты турнира, хотя и явных фаворитов нет. [Ига] Свёнтек и [Арина] Соболенко, возможно. Но без подавляющего преимущества", - отметил собеседник агентства.

Соревнований основной сетки Roland Garros пройдут с 28 мая по 22 июня. Действующей победительницей является первая ракетка мира представительница Польши Свёнтек. Белоруска Соболенко выиграла Australian Open - первый в текущем сезоне турнир Большого шлема.