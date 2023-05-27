Матыцин назвал Курскую область одним из лидеров по обеспеченности спортивными объектами

В субботу в Курске состоялось открытие трехэтажного легкоатлетического манежа

КУРСК, 27 мая. /ТАСС/. Курская область является одним из лидеров по обеспеченности спортивными объектами и массовости занимающихся спортом в России. Об этом в субботу журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В субботу в Курске состоялось открытие трехэтажного легкоатлетического манежа.

"Хочу поздравить спортивную общественность, строителей Курской области с таким замечательным подарком для жителей региона, для всех тех, кто будет сюда приезжать и участвовать в соревнованиях, уверен, это обязательно состоится. Самое главное - появился еще один современный объект, где могут заниматься спортом, как говорится, от мала до велика, в том числе проводить соревнования, учебно-тренировочные занятия, - сказал Матыцин. - Это становится нормой нашей жизни благодаря федеральному проекту, благодаря очень надежному партнерству, которое в министерстве спорта уже многие годы проходит с Курской областью. Знаем, что область гордится своими достижениями в спорте, по всем показателям, которые определены стратегией развития, Курская область является одним из лидеров и по обеспеченности спортивными объектами, и по массовости занимающихся".

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что регион уверенно смотрит в будущее. "Несмотря на сложное время, мы регион, который твердо стоит на ногах, уверенно смотрит в будущее. Реализуем все наши планы, предусмотренные президентскими национальными проектами, нашими региональными проектами. Все, что предусмотрено в рамках благоустройства, строительства социальных объектов, реализуется в соответствии с графикам и обеспечено финансированием. Сегодня для нашего региона огромный праздник, потому что впервые в истории Курской области открывается крытый легкоатлетический манеж. У нас в регионе более тысячи человек, которые профессионально занимаются легкой атлетикой, ребята были вынуждены в осенне-зимний период выезжать на сборы в другие регионы, сегодня эта необходимость отпадает, у нас появился домашний спортивный объект. Мы его проектировали и строили таким образом, чтобы здесь можно было принимать соревнования всероссийского уровня", - сказал Старовойт.

"Этот манеж лучше, чем тот, в котором я начинала, - отметила вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова. - Легкая атлетика - тот вид спорта, который для всех, каждый ребенок может найти что-то свое - бег, прыжки, метание, многоборье. Курская область славится своими спринтерами. Уверена, что этот комплекс позволит найти тех талантливых ребятишек, те искорки, из которых возгорится пламя, и российский спринт займет свое достойное место благодаря этому манежу, где шесть дорожек, что редко встречается".