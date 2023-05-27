Чесноков назвал глупым пропуск теннисистом Сафиуллиным Открытого чемпионата Франции

Роман Сафиуллин пропустит турнир, так как забыл заявиться в квалификацию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пропуск Открытого чемпионата Франции российским теннисистом Романом Сафиуллиным является ужасной и глупой историей. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 10 июня. Сафиуллин не участвует в нем из-за того, что забыл заявиться в квалификацию.

"Это просто ужасная и глупая история. Как так вышло, конечно, лучше уточнить у Романа и его команды. Он мог набрать очки и заработать денег, тем более, что он сейчас находится в неплохой форме, думаю, он вполне мог пройти несколько кругов. Надеюсь, что они извлекут из этой ситуации урок", - сказал Чесноков.

Сафиуллину 25 лет, он занимает 98-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг.