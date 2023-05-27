Ротенберг уверен, что при правильном развитии хоккея на россиян будет равняться весь мир

Главный тренер команды "Россия 25" и петербургского СКА отметил значение советских хоккейных традиций в подготовке юных спортсменов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правильный подход к развитию детского хоккея в России сделает страну флагманом этого вида спорта на мировом уровне. Такое мнение журналистам в субботу высказал главный тренер команды "Россия 25" и петербургского СКА Роман Ротенберг.

27 мая на ледовой арене "Снежный барс" прошли закрытие сезона-2022/23 и церемония награждения хоккеистов "Красная машина. Юниор" 2011-2014 годов рождения. "Красная машина. Юниор" является флагманом национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".

"Это первый такой большой сезон, мы начинали так, что просто катались с детьми, сейчас мы видим, какие навыки нужно развивать, чтобы детям было интереснее, среди них - игра с шайбой, ловкость, наша игра, советские традиции в лучшем выражении. Потому что это красивый хоккей, который радует болельщиков, самих детей, дети должны получать удовольствие от игры, - сказал Ротенберг. - Мы начинали с маленькой группой, катались, когда была возможность. Пару лет мы просто играли, потом в четыре, ближе к пяти катались, а дальше уже все пошло: подготовка, взяли команду, тренеров, специалистов, продолжаем все это развивать. Это опыт, который есть у меня, я пытаюсь его использовать в занятиях с детьми, потому что я вижу, что это правильный подход с точки зрения того, что мы хотим с явным преимуществом выигрывать у любой сборной - Канады, Финляндии, Швеции, США. А для этого нужно работать с ними с раннего возраста, как было в Советском Союзе".

"Когда брали детей с раннего возраста, сейчас так делают в Канаде, в Финляндии, я знаю эти подходы, и мы должны это делать так же, еще лучше. То есть начинать готовить детишек с раннего возраста - это требует времени, но тем интереснее. Все, что мы передаем детям, они, дай бог, будут так развиваться, через 10 лет мы увидим совершенно другой уровень хоккея этих ребят. Мы не будем говорить, что [Натан] Маккиннон или [Коннор] Макдэвид умеют делать какие-то вещи, которые наши ребята не умеют. Наши ребята будут делать лучше, чем Маккиннон и Макдэвид. Я на 100% в в этом уверен", - добавил Ротенберг.

Хоккеист команды "Россия 25" и СКА Марат Хуснутдинов положительно оценил развитие детского хоккея. "Суперская программа, отличные условия у ребят с самого детства, нужно прибавлять, становиться лучше, - сказал он журналистам. - Это здорово, что так делают. Для ребят это огромный плюс".

Одноклубник Хуснутдинова Игорь Ожиганов считает, что детей готовят к попаданию в национальную команду в будущем. "Для детей делается все, чтобы они оказались в основной сборной России, родители и дети счастливы, - сказал он журналистам. - Люди приезжают, где еще такой праздник можно увидеть? У меня в детстве такого не было. Слава богу, что у них все это есть, что есть возможность участвовать и тренироваться здесь".