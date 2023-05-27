27 мая, 13:25
Футбол в России

Футболист Лебеденко подписал новый контракт с "Торпедо" в день своего 40-летия

Михаил Терещенко/ ТАСС
Судья Антон Фролов и нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самый возрастной автор гола в истории высшего дивизиона чемпионата России по футболу Игорь Лебеденко подписал новый контракт с московским "Торпедо". Об этом в субботу сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2023/24.

27 мая Лебеденко исполнилось 40 лет. 5 марта в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (2:2) он стал автором самого возрастного гола в чемпионатах России. Лебеденко забил в возрасте 39 лет, 9 месяцев и 6 дней. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Наталушко из подмосковного "Сатурна" (39 лет, 8 месяцев и 4 дня), нападающий установил его 17 мая 2000 года, забив в ворота московского "Локомотива".

Лебеденко является воспитанником "Торпедо", нападающий выступал за команду с 2000 по 2004 год и вернулся в состав черно-белых в 2019 году. Также нападающий играл за "Локомотив", "Сатурн", "Ростов", казанский "Рубин", грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Арарат" и воронежский "Факел".

"Торпедо" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 28 матчах. Столичная команда потеряла шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе первенства страны и в следующем сезоне будет выступать в Мелбет - Первой лиге. 

Теги:
Российский футбол
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