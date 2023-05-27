Более 1,5 тыс. человек приняли участие в соревнованиях по триатлону Ironstar в Геленджике

Во второй день фестиваля состоялись основные соревнования

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. спортсменов участвовали в фестивале спорта Ironstar в Геленджике, на соревнования по триатлону приехали представители 64 регионов России. Об этом в субботу сообщает пресс-служба фестиваля.

"В Геленджике прошел масштабный фестиваль спорта Ironstar Gelendzhik 2023. В этом году мероприятие состоялось в третий раз и собрало более 1 500 участников из 64 регионов России", - говорится в сообщении.

"В эти выходные мы в третий раз провели масштабный фестиваль спорта. Несмотря на сложности логистики, участники нашли возможность приехать на уже полюбившийся им старт. Мы дорожим этим доверием и стараемся каждый раз повышать планку организации", - цитирует пресс-служба генерального директора Ironstar Владимира Шейкина.

Фестиваль открыли женский и детский забеги, а также заплывы в открытой воде на дистанциях 1,8 и 3,7 км. Во второй день фестиваля состоялись основные соревнования, спортсмены поэтапно преодолели 1,93 км во время плавательного этапа, 90 км в рамках велозаезда и 21,1 км во время забега. Также прошли соревнования на дистанции "спринт" (плавание - 0,75 км, велогонка - 20 км, бег - 5 км). Спортсмены стартовали в Геленджикской бухте, велоэтап прошел по центральным улицам города и федеральной трассе М-4, атлеты финишировали на центральной набережной города.

Фестиваль Ironstar проводится в России с 2014 года. Он создан для продвижения активного и здорового образа жизни. В этом году соревнования состоялись в Анапе, до 8 октября фестивали пройдут в Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах. ТАСС - информационный партнер фестиваля.