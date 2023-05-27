Президент "Урала" заявил, что не сомневался в сохранении командой места в РПЛ

Григорий Иванов рассказал, что всегда был уверен в своей команде

ТАСС, 27 мая. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов всегда был уверен в том, что команда сохранит место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в субботу.

27 мая "Урал" на выезде со счетом 3:0 обыграл подмосковные "Химки" в матче 29-го тура РПЛ. Благодаря победе екатеринбуржцы гарантировали участие в следующем сезоне высшего дивизиона чемпионата России.

"Никаких мыслей не было. Всегда был уверен в нашей команде. Даже когда мы шли на последнем месте, был уверен, что мы выберемся. Всегда верил в своих ребят", - сказал Иванов.

"Подводить итоги сезона пока рано. Осталась еще одна игра, после нее будем подводить итоги", - добавил он.

"Урал" с 33 очками идет на 11-м месте в РПЛ. В последнем туре екатеринбургский клуб на своем поле сыграет с "Сочи".