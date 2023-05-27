Гендиректор "Химок" назвал положительный момент в разгромном поражении от "Урала"

27 мая "Химки" на своем поле со счетом 0:3 уступили "Уралу"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дебют игрока молодежной команды "Химок" Сергея Горшкова за основной состав в проигранном матче против екатеринбургского "Урала" является положительным моментом для подмосковного футбольного клуба. Такое мнение ТАСС в субботу высказал генеральный директор химчан Николай Оленев.

"Химки" 27 мая на своем поле потерпели разгромное поражение от "Урала" (0:3) в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 23-летний Горшков впервые вышел на поле в матче высшего дивизиона на 78-й минуте встречи.

"Действительно, этот матч для соперника имел большее турнирное значение, - сказал Оленев. - Результат "Химок" и саму игру нельзя занести в актив. Мало что получалось в атаке, пропустили совершенно необязательные мячи".

"Из положительного - сегодня в составе дебютировал Сергей Горшков - игрок нашей молодежной команды, - отметил собеседник агентства. - Работа с молодыми футболистами будет продолжена, чтобы как можно больше игроков нашей клубной академии могли быть в обойме главной команды".

"Химки" досрочно лишились шансов сохранить место в премьер-лиге, после 29 игр команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков; в следующем сезоне подмосковный клуб выступит в Мелбет - Первой лиге, где действует лимит на легионеров - не более четырех иностранцев в заявке на сезон. В "Химках" в завершающемся чемпионате в заявке 10 игроков, которые в РПЛ считаются легионерами. "Что касается легионеров, решение будет принято по завершению сезона", - сказал гендиректор подмосковного клуба, отвечая на вопрос о том, приняло ли руководство решение о том, с кем из иностранцев будет прекращено сотрудничество по итогам сезона.