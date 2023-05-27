Президент "Урала" заявил, что команда выполнила главную задачу на сезон

По словам Григория Иванова, в клубе ставили цель сохранить место в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" выполнили главную задачу на сезон, сохранив место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС в субботу заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

В матче 29-го тура РПЛ "Урал" со счетом 3:0 в гостях разгромил подмосковные "Химки".

"Играли хорошо, сегодня мы были мастеровитее соперников. Важную роль сыграло желание игроков и самоотдача. У нас была сегодня мотивация, а у "Химок" нет. Считаю, что мы выполнили свою главную задачу на сезон, остались в РПЛ, но, конечно, хотелось бы большего", - сказал Иванов.

"Урал" после 29 матчей набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. В заключительном туре команда из Екатеринбурга 3 июня примет "Сочи".