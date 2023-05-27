Чемпион мира по фехтованию Решетников заявил, что МОК дискредитировал себя

Саблист считает выдвинутые Международным олимпийским комитетом условия по допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях практически невыполнимыми

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) дискредитировал себя, предложив практически невыполнимые условия допуска российских и белорусских спортсменов к зарубежным соревнованиям. Такое мнение ТАСС в субботу высказал четырехкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников.

"Карьера практически заканчивается, Игры 2024 года - последний шанс поехать и завоевать олимпийскую медаль, - сказал 36-летний Решетников. - Но я понимаю, что она не имеет никакого смысла, потому что МОК дискредитировал [себя] своими условиями. В Олимпийской хартии четко написано, что соревнования - борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам".

Решетников не попал в число 17 российских фехтовальщиков, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, однако спортсмен заявил, что на предложенных условиях все равно не согласился бы выступать.

"Нейтральный статус, на мой взгляд, - формальность, которая организована Международным олимпийским комитетом совместно с Международной федерацией фехтования, потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас туда допустят", - сказал он.

"Слышал об истории и боксеров, и дзюдоистов, знаю позицию и [президента Федерации лыжных гонок России] Елены Вяльбе. Мнений по поводу нынешней ситуации много, но я бы не стал все делить на черное и белое. Если бы возможно было смягчить выдвинутые условия, разрешить тот же флаг, то почему бы и не ехать? Мы решили не ехать. Я бы и сам не поехал на этих условиях, даже несмотря на то, что мечта любого спортсмена - завоевать олимпийскую медаль. Однако выдвинутые условия являются несправедливыми", - подчеркнул многократный чемпион мира.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.