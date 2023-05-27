"Бавария" в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская команда в последнем туре обыграла "Кельн" и обошла дортмундскую "Боруссию"

ТАСС, 27 мая. Футбольный клуб "Бавария" из Мюнхена в субботу со счетом 2:1 обыграл "Кельн" в гостевом матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кингсли Коман (8-я минута) и Джамал Мусиала (89). У проигравших отличился Деян Любичич (81, с пенальти).

"Бавария" набрала 71 очко и выиграла чемпионский титул в 11-й раз подряд. В параллельном матче дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Майнцем" со счетом 2:2, команда также набрала 71 очко, но уступила "Баварии" по дополнительным показателям. Перед последним туром "Боруссия" лидировала в чемпионате, победа над "Майнцем" позволила бы команде стать чемпионом Германии вне зависимости от результата встречи "Баварии".

"Бавария" стала чемпионом Германии в 33-й раз в истории, мюнхенцы являются рекордсменом по этому показателю. Второе место с 9 чемпионскими титулами у "Нюрнберга", третье - у "Боруссии" (8). Еще 10 раз "Бавария" становилась вице-чемпионом Германии, 5 раз - бронзовым призером национального первенства.

По итогам сезона третье место занял "Лейпциг", четвертое - "Унион", который впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. "Шальке" и берлинская "Герта" заняли два последних места и вылетели во второй по силе дивизион. Завершивший сезон на 16-м месте "Штутгарт" сыграет в переходных матчах за сохранение места в лиге с третьей командой второй бундеслиги. "Дармштадт" обеспечил участие в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне, еще на одну путевку в первую бундеслигу претендуют "Хайденхайм" и "Гамбург", матчи заключительного тура второй по силе лиги Германии состоятся в воскресенье.