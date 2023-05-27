Россиянка Абдуллина в составе "Челси" выиграла чемпионат Англии по футболу

Лондонский клуб занял первое место, набрав 58 очков в 22 матчах

ТАСС, 27 мая. Женский футбольный клуб "Челси" со счетом 3:0 обыграл "Рединг" в матче заключительного, 22-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в субботу.

В составе "Челси" забитыми мячами отметились Саманта Керр (18-я и 88-я минуты) и Гуро Рейтен (42). Российская футболистка "Челси" Алсу Абдуллина провела весь матч в запасе.

"Челси" завершил сезон на первом месте с 58 очками в 22 встречах, команда в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Англии. Ближайший преследователь "Манчестер Юнайтед" набрал 56 очков. "Рединг" с 11 очками занял последнее, 12-е место и вылетел во второй по силе дивизион.

Рекордсменом по количеству побед в женском чемпионате Англии является лондонский "Арсенал" (15 титулов). На счету "Челси" теперь шесть трофеев.