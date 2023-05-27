27 мая, 15:40
Шахматные турниры

Российские шахматистки Лагно и Горячкина гарантировали участие в турнире претенденток

Они заняли первые два места по итогам Гран-при FIDE

ТАСС, 27 мая. Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина завоевали путевки в турнир претенденток по шахматам, который пройдет в 2024 году.

В субботу в кипрской Никосии завершился заключительный, четвертый этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Лагно заняла пятое место по итогам этапа, Горячкина стала восьмой.

По итогам четырех этапов первое место в общем зачете заняла Лагно, Горячкина стала второй. Две лучшие шахматистки по итогам четырех этапов отобрались на турнир претенденток, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто. 

Теги:
Шахматные турниры
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