В "Торпедо" остались недовольны работой арбитров в матче РПЛ против "Оренбурга"

Президент столичного клуба Ярослав Савин считает, что судей этого матча нужно отстранить от российского футбола

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" приложит все усилия, чтобы судьей, работавших на матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Оренбургом", отстранили. Об этом журналистам рассказал президент столичной команды Ярослав Савин.

"Торпедо" в субботу дома со счетом 1:3 уступило "Оренбургу", два мяча в ворота московской команды были забиты с пенальти, защитник столичной команды Артем Самсонов был удален с поля. На матче работала судейская бригада во главе с Яном Бобровским.

"Приложим все усилия, чтобы эти судьи больше не появлялись не то, что у нас, а вообще в нашем футболе. Их раньше уже отстраняли, пусть они каким-то другим видом спорта занимаются. У нас сегодня явно было два короля на игре, один бегал со свистком, другой сидел на VAR. Видимо, когда "Торпедо" начинает какой-то футбол показывать, арбитры просыпаются ", - сказал Савин.

"То, что сегодня творил Бобровский, за гранью. Понимаю, что мало судей, но это что-то. А что обращаться в экспертно-судейскую комиссию? Они трактуют моменты по-разному, потом посмотрят, скажут, что Самсонов на ногу наступил, у кого-то это наступил, а у какого-то не наступил. Мы недовольны назначениями обоих пенальти, а также второй желтой карточкой Самсонова, потому что на повторе видно, что наступили на него", - добавил президент "Торпедо".

"Торпедо" за один тур до конца чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Московский клуб ранее лишился шансов сохранить прописку в лиге.